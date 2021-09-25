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Giriş Tarihi: 26.9.2021 01:44 Son Güncelleme: 26.9.2021 02:17

Kar yağışı nedeniyle yol kapandı tırlar mahsur kaldı

AA
İHA
Kar yağışı nedeniyle yol kapandı tırlar mahsur kaldı

Ardahan'ı Artvin'in Şavşat ilçesine bağlayan karayolunun Sahara geçidinde kar yağışı, tipi ve fırtına etkili oldu. Karayolları ekiplerinin yolu açık tutma çabasına rağmen onlarca tır yolda mahsur kaldı. Sahara geçidinde ulaşım güçlükle sağlanıyor

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımı aksatıyor.

Kentin yüksek kesimlerinde başlayan sağanak bir süre sonra yerini kar yağışı ve tipiye bıraktı.

Kar ve tipi, Ardahan-Şavşat ve Ardahan-Posof kara yolları başta olmak üzere kentin yüksek kesimindeki yollarda ulaşımı aksattı.

Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde birçok tır yoğun kar yağışı ve tipi yüzünden yolda kaldı.

Ardahan-Çıldır kara yolunun Ölçek köyü mevkisinde ise bir tır, kar nedeniyle yoldan kayarak yan yattı.

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Kar yağışı nedeniyle yol kapandı tırlar mahsur kaldı
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