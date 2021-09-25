Milli kanatlar şov

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bu yıl dördüncüsü düzenlenen, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in dördüncü gününde yerli ve milli imkânlarla üretilen hava araçlarının yaptığı 'Milli Kanatlar' uçuş gösterisi nefesleri kesti. TUSAŞ
tarafından geliştirilen özgün platformlardan genel maksat helikopteri GÖKBEY
, ATAK
helikopterleri, eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürkuş
, Bayraktar TB2
, AKINCI TİHA
, AKSUNGUR
ve F-16'nın 40 dakika süren gösterisi izleyenler tarafından dakikalarca alkışlandı.
'EKOSİSTEMİN DOĞUŞU'
Gösterileri ziyaretçilerin arasında izleyen T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar
, burada yaptığı açıklamada, "Buradan 81 ilimizden, 111 ülkeden katılımcılar var. Bu yarışmalarda başarılı olanlar girişimlerini kurmaya başladılar. Geleceği yazacaklar bugünden bir anlamda. Bu bir teknoloji ekosisteminin doğuşu. Bir tarlanın çapalanması, tohumların atılması. Yavaş yavaş filizler çıkmaya başladı" dedi.
'GAYRETLE YAPILMAYACAK İŞ YOK'
TEKNOFEST'te Türkiye'nin geliştirdiği sadece savunma sanayii değil, sivil alanları içeren teknolojilerin de bulunduğunu aktaran Bayraktar, "Burada 'Bizler de azami gayret gösterirsek yapamayacağımız bir şey yok' duygusu aşılanıyor. Biz şunu da aşılamak istiyoruz. Teknolojiyi sadece kendi kapitalist çıkarları, menfaatleri doğrultusunda değil, insanlığın, toplumun, ülkenin faydası için geliştir anlayışı ile buna yaklaşıyoruz. Dünyada kapitalist öğreti ne diyor 'Kaynaklar sınırlı ihtiyaçlar sonsuz'. Hayır öyle değil. Yeryüzü bol ve bereketli. Hepimize yetecek kadar kaynak var. Kaç öğün yemek yiyebilirsiniz bir günde. Bir öğün, iki öğün yersiniz. 10 öğün yer misiniz? Yiyemezsiniz değil mi? Doğanın kuralını, dengesini bozmadığımız sürece hepsi yetebilir. Biz bu anlayışla teknoloji geliştirmenin doğru olduğunu düşünüyoruz. Bunu da Türk gençliğimize aşılamak istiyoruz" diye konuştu.