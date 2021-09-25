Milli kanatlar şov

Giriş Tarihi: 25.9.2021

TEKNOFEST’te yerli ve milli imkânlarla üretilen hava araçlarının yaptığı ‘Milli Kanatlar’ uçuşu alkışlarla izlendi. İHA’lar ve pilotlu araçlar, koordineli uçuşlarıyla Türk savunma sanayiinin geldiği noktayı dosta düşmana gösterdi