Okçu’nun yolu kitabını Mete Gazoz’a adadı

Brezilyalı yazar Paulo Coelho
, son kitabı Okçu'nun Yolu'nu Tokyo'da düzenlenen olimpiyat oyunlarında şampiyon olan milli okçumuz Mete Gazoz
'a adadı.
'Simyacı' başta olmak üzere 80'in üzerinde dilde yayımlanan kitapları 300 milyonun üstünde satan Coelho'nun yeni kitabı 'Okçu'nun Yolu' 21 Eylül'de okuyucuyla buluştu. 74 yaşındaki Brezilyalı yazar Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda "O okçuluk dâhisi, bu da benim okçuluk eserim. Bu kitabı Mete Gazoz'a adıyorum" dedi. Mete Gazoz'un ok attığı bir görüntünün önünde poz veren Coelho, Gazoz'a bir kitap da imzaladı.
Mete Gazoz da sosyal medya hesabından İngilizce bir video paylaşarak, "Sevgili Paulo, sizden böyle sözler duyduğuma gerçekten çok sevindim. Teşekkür ediyorum. Kitabı en kısa zamanda okuyacağım. En iyi dileklerimle" diye konuştu.