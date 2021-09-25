Terör örgütü PKK'nın mensupları için "hayvan" şifresi kullanması iddianamede

Polis merkezine saldırıyı gerçekleştiren 2 zanlıdan Osman G'nin operasyonlarda etkisiz hale getirildiği, Hatice Ç'nin ise Antalya'daki otoparka düzenlenen bombalı eyleme ilişkin davada müebbet hapisle cezalandırıldığı ve Silivri Cezaevinde tutuklu bulunduğu bildirilen iddianamede, "Hatice Ç'nin terör örgütünün ideolojisini benimseyerek örgüt yapılanması içerisinde dağ kadrosunda aktif şekilde yer aldığı, örgütün üst yönetiminin talimatları doğrultusunda şehir merkezlerinde eylemler gerçekleştirdiği, örgütün silahlı yapılanması içerisinde faaliyetlerde bulunduğu ve soruşturmaya konu 25 Aralık Polis Merkezine düzenlenen saldırıyı Osman G. ile gerçekleştirdikleri anlaşılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

İddianamede, Salih D. ve Rabia Ö'nün ise sözde örgüt yöneticisinden aldıkları talimatlar doğrultusunda faaliyetlerde bulundukları anlatıldı.

ÖRGÜT MENSUBUNA "KOYUN" ŞİFRESİ

İddianamede, ifadelerine yer verilen "Rojhat" kod isimli B.Y, örgüt mensupları ve iş birlikçilerinin deşifre olmamak için şifreli görüştüğünü kaydetti. İş birlikçiler arasında genellikle hayvan isimlerinin şifre olarak kullanıldığını belirten B.Y, şu bilgileri verdi:

"Şifreli olarak 'hayvan hazır, gelip bakar mısın/götürür müsün' gibi benzeri konuşmalar yapılır. Burada hayvan olarak kastettiği örgüt mensubu yani ben oluyorum. Adli takip ve dinlemeye takılmamak için şifreli ve kapalı konuşma yaparlar ayrıca polislerin dinlemesi halinde 'ben köylüyüm hayvanlar ile alakalı konuşmuşum' şeklinde ifade verebilmek ve hakim savcıları kandırmaya çalışırlar. En yaygın olarak kullanılan şifreli konuşma 'koyun', 'inek'tir. Bu konuşmanın amacı örgüt mensuplarının görüşmeye geleceği, kendisinin görüşmeye çağrıldığı veya teslim edilecek not/pusulanın olduğu anlamına gelmektedir. V.A, örgüt mensuplarının ihtiyacı için arar ve hayvanlarla alakalı gibi şifreli olarak konuşur. Bunun dışında kolay kolay aramaz."

Dosyadaki Salih D'nin de benzer konuşma yaptığını, görüştüğü kişiye "Koyunlar hazır mı? Ben geliyorum, yoldayım." dediği aktarılan iddianamede, "Söz konusu ifadenin B.Y'nin ifadesinde de belirttiği üzere hayvanlarla alakalı örgütsel şifreli görüşme olduğu, şüpheli Salih D'nin irtibatlı olduğu terör örgütü mensubu V.S. ile şifreli konuştuğu ve bu şekilde örgüte eleman temin ettikleri belirlenmiştir." değerlendirmesi yer aldı.

Ocaklar Mahallesi'ndeki 25 Aralık Polis Merkezine 26 Ağustos 2015'te silahlı saldırı düzenlenmiş, teröristler polis ekiplerinin karşılık vermesiyle geldikleri aracı yakıp kaçmıştı. Saldırıda, polis ekiplerinin dikkati sayesinde ölen ya da yaralanan olmazken bölgede bir lav silahı ile kalaşnikof piyade tüfeği bulunmuştu.