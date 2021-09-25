Tüp bebek tedavisi öncesi COVID-19 aşısını yaptırın

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı ve Yakın Doğu Üniversitesi Tüp Bebek Merkezi uzmanı Doç. Dr. İsmet Gün, hastalara tüp bebek tedavisi öncesi COVID-19 aşılarını yaptırmalarını önerdi.

Food and Drug Administration (FDA), Kovid-19'dan korunmada 3 tür aşıya acil kullanım izni vermiş bulunuyor. Yeni teknoloji ile oluşturulmuş bu üç aşıdan messenger ribonucleic acid (mRNA) aşısı olan Pfizer-BioNTech ve Moderna, sırasıyla, 21 ve 28 gün arayla iki doz olarak uygulanırken, adenovirüs-vektör aşısı olan Johnson & Johnson tek doz olarak yapılıyor. Doç. Dr. İsmet Gün, "Çalışmalar, bu aşıların tüp bebek tedavi sürecinde yumurta, sperm ve embriyoya, gebelikte ise bebeğe zarar vermediğini gösteriyor" dedi.

(İsmet Gün)

Doç. Dr. İsmet Gün, CDC ve FDA tarafından kurulan Aşı Olumsuz Olay Raporlama Sistemi'nde 30 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla kayıtlı gebe sayısının 155 bin 914'e ulaştığını, kayıtlı kişiler arasında bugüne kadar aşıya bağlı herhangi bir güvenlik endişesinin gözlemlenmediğini belirtti.