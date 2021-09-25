Van’da koronavirüsle mücadelede yeni adım! Taziyelerde yemek yasaklandı, uymayanlara ceza kesilecek

Bölgede düğünlerin de artık azaldığını belirten Vali Bilmez, düğünlerde gerekli tedbirler, kişi sayısı ve süre konusunda biraz daha dikkatli olunmasını istedi. Sağlık emekçilerinin gece gündüz çalıştığına da dikkat çeken Bilmez, "Onların bu emeğine olan saygımız için, esnafımızın tekrar sıkıntı yaşamaması için bizim kurallara uymamız gerekiyor" diye konuştu.

Çocukların okullarıyla öğretmenleriyle uzun süre buluşamadığını belirten Bilmez, "Okullarda kesintinin olmaması için bizim aşı olmamız, çevremizde aşı olmayanları aşı olmaya ikna etmemiz gerekiyor. Bu konuda tüm siyasi partilerimiz, meslek odalarımız, derneklerimiz, vakıflarımız, kanaat önderlerimiz, kurum amirlerimiz hepimizin el ele verip bir seferberlik başlatmamız ve bu hastalığı yenmemiz lazım" dedi.

"13 ÖĞRETMEN VE 20 CİVARINDA ÖĞRENCİMİZ POZİTİF OLDU"

Okulların şu an eğitime devam ettiğini belirten Vali Bilmez, "Bugüne kadar korktuğumuz okullarda vaka sayısında bir artış görmedik ama yer yer bazı okullarımızda vakalarımız oldu. Vaka olduğu zaman o sınıftakileri yakın temaslı kabul edip izole ediyoruz ama diğer sınıflarda eğitime devam ediyoruz. Bugüne kadar 13 öğretmende ve 20 civarında da öğrencimizde pozitif vaka tespit edildi. İlimizdeki öğretmen sayısı 19 bin, öğrenci sayımız 330 bin civarındadır. Rakamı düşündüğümüzde şu an durumumuzun iyi olduğunu söyleyebilirim ama havaların soğumasıyla birlikte bir riske de maruz kalabiliriz. Hepimizin duyarlı olması gerekiyor. Üniversitemiz yeni açıldı. Rektörümüz ve rektör yardımcıları ciddi anlamda üzerinde durmakta. İnşallah üniversitenin açılışındaki ilk 2-3 haftada da bir vaka artışımız olmazsa bundan sonra daha sonra bir artış beklemiyoruz. Kurallara uyma konusunda duyarlı davranan Van halkına teşekkür ediyorum. Aynı duyarlılığı aşı konusunda da göstermelerini bekliyorum" diye konuştu.