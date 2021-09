Yurt algısını SABAH ortaya çıkardı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın üniversite öğrencilerini yurda yerleştirme projesinin algı yönetiminden ibaret olduğu kısa sürede ortaya çıktı.Yavaş'ın, yurt ihtiyacı olan öğrencilere yer açmak amacıyla evsizlerin kaldığı barınma evlerinde kalan evsizlerle hasta yakınlarının kaldığı Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait 'Şefkatevleri'ni boşaltarak öğrencileri yerleştirdiği ortaya çıktı.





Yavaş, üniversite öğrencilerinin yurt ihtiyacını karşılamak amacıyla evsizler ile hasta yakınlarını sokağa attı.

Yavaş'ın yurt ihtiyacı olan öğrencilere yer açmak amacıyla evsizlerin kaldığı barınma evlerinde kalan evsizler ile hasta yakınlarının kaldığı Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait 'Şefkatevleri'ni boşaltarak öğrencileri yerleştirdiği ortaya çıktı. SABAH'ın edindiği bilgilere göre; Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde önceki yönetim tarafından evsizlerin barınma ihtiyacına kısa süreli çözümler getirmek amacıyla kurulan barınma evleri ve hasta yakınlarının kalması için tasarlanan 'Şefkatevleri'nde kalan vatandaşlar Yavaş'ın "algı operasyonu" amacıyla yerlerinden edildi.







TABELAYA BAYRAK ASTILAR

SABAH olay yerine giderek öğrenciler ve görevliler ile konuştu. "Geçici süre kalabilecekler" cevabını aldı. Öğrenciler ise "1 ay kalabileceklerini bizlere söylediler, yurt çıkana kadar mecbur idare edeceğiz" dediler. Sokakta kalan kimsesizler barınma evi tabelasının üzerine Türk bayrağı asıldığı görüldü. 'Dışkapı'daki barınma evleri, sokakta yaşayan kimsesiz vatandaşlara, sıcak yuva olmak için kurulan yer için kısa süre önce Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Halit Özdilek, sokakta yaşayanların tespiti için sahada çalışan gezici ekiplerinin olduğunu belirterek "Ekiplerimiz, AŞTİ, hastane bahçeleri ve parkları gezerek misafir edilmesi gereken sokakta yaşayan vatandaşlarımızı buraya getiriyorlar.

Öncelikle banyo ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bütün kıyafetlerini yıkıyoruz, yeni giysi veriyoruz. Başka talepleri varsa belediye imkanları çerçevesinde karşılamaya çalışıyoruz" dedi. Özdilek, barınma evlerinin yanı sıra şefkat evleriyle de hizmet verdiklerini, bu evlerde de il dışından tedavi için gelen hasta ve yakınlarının kaldığını anlatmıştı.





Mansur Yavaş Seçim öncesi eğitim vaadleri: Atanamayan öğretmenleri işe alacağız, servis ücretlerini biz ödeyeceğiz, her okula hemşire, yardım alan aillerin çocuklarını okutacağım, her semte 24 saat kütüphane, her mahalleye kreş, yabancı dil eğitimi.