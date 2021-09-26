Samsun Çarşamba ovasında çeltik hasadı başladı

Türkiye'de çeltik üretiminde ikinci sırada yer alan Samsun'da, üreticiler hasat yapmanın sevincini yaşadı. SABAH, arazi ve su kaynakları bakımından çeltik üretimini uygun olduğu Samsun Çarşambalı çiftçilerle hasat çalışmalarını görüntüledi. Son haftalarda yağışlar dolayısıyla geciken hasat, hava şartları el verince onlarca biçerdöver çeltik tarlalarında gece gündüz çalışarak hasada başladı. Çarşamba Sahilköy'deki çeltik üreticileri SABAH'a yaptıkları açıklamada, hasat yapmanın sevincini yaşadıklarını anlattı.

REKOLTE GÜZEL

Çeltik üreticileri Murat Bediz, Nihat Gözütok ve Mustafa Şaşmaz yaptığı açıklamada, "Bu yıl son bir ayda hava şartları uygun olmadı. Randıman düşüklüğü bu olabilir ama yine de rekolte güzel. Bereket versin. Umarız fiyatları da uygun olursa bu yılı verimli geçirmiş olacağız." ifadelerini kullandı. İl genelinde 184 bin 357 dekar alanda yapılan üretimden 137 bin 69 ton rekolte bekleniyor.