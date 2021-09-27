3 yıllık kabustan, jandarma kurtardı!

Kocaeli Gebze İlçesinde 2018 yılında meydana gelen olayda, ayrılma aşamasında olduğu öğrenilen eşinin binmiş olduğu taksiye 5 el ateş açan ve olay sonrası kayıplara karışan A.T isimli zanlı, olay sonrası eşinin telefon numarasına ulaşarak süreli olarak "Yarım bıraktığım işi tamamlayacam. Seni öldüreceğim" tehditleri savurmaya devam etti.

KABUS YAŞATIYORDU



Tehditler nedeniyle sürekli olarak saklanan ve mağdur olan kadının şikayetleri üzerine, olayla ilgili Emniyet ve Jandarma ekipleri çalışma başlattı. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 13 ayrı suçtan aranan ve hakkında 6 yıl 2 ay 39 gün hapis cezası bulunan A.T.'nin izini sürerek, Kandıra İlçesinde olduğunu tespit etti.

Ekipler sabah saatlerinde düzenlediği operasyon ile eşine 3 yıldır kabusu yaşatan A.T.'yi Kandıra Kurtyeri mevkiisinde yakaladı. Tamamlanan işlemleri sonrası Kandıra Adliyesine sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.