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Giriş Tarihi: 27.9.2021

Asayiş olayı yok boşanma yok çevre ödülü var, yabancı dil var

ATA GÜNDÜZ KURŞUN ATA GÜNDÜZ KURŞUN
Asayiş olayı yok boşanma yok çevre ödülü var, yabancı dil var
Afyonkarahısar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Reşadiye Köyü ilklere ev sahipliği yapıyor. Balkan Harbi sırasında, 1912'de Bulgaristan'ın Drama kendinden göç eden ailelerin yaşadığı bin 100 nüfuslu Reşadiye'de, yaşayan herkes Türkçe ve Pomakça biliyor. Bazıları da Almanca, Fransızca, İngilizce ve Rusça konuşabiliyor. Kurulduğundan bu yana hiç asayiş olayının meydana gelmediği köyde, 109 yıldır boşanan da yok. Reşadiye köyü temizliğiyle de dikkat çekiyor. Hatta çevre beratı bile var. Muhtar Hasan Çalışkan, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Türkiye genelinde köyler arası temizlik yarışması yaptı. Afyonkarahisar İl Özel İdare Müdürlüğü bu yarışmaya bizim katılmamızı istedi. Geldiler, incelediler. En temiz üçüncü köy seçildik. Berat ile ödüllendirildik. Temizlik imandandır. Burada kardeş kardeş yaşıyoruz. 52 yaşındayım. Ben kavga hatırlamıyorum. Ufak tefek ağız tartışma olsa da yarım saat sonra birlikte oturulup çay içilir. İnsanlarımız dinine bağlıdır. Örf ve adetlerini benimser. Bizde evlilikler pazara kadar değil, mezara kadardır. Çanakkale Savaşı çıktığında 60 evin reisi savaşa gitmiş. Bunlardan 56'sı şehit düşmüş. Sadece 4'ü geri dönmüş" dedi.

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Asayiş olayı yok boşanma yok çevre ödülü var, yabancı dil var
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