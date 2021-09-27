Asayiş olayı yok boşanma yok çevre ödülü var, yabancı dil var

Afyonkarahısar'ın Sandıklı
ilçesine bağlı Reşadiye Köyü ilklere ev sahipliği yapıyor. Balkan Harbi
sırasında, 1912'de Bulgaristan
'ın Drama
kendinden göç eden ailelerin yaşadığı bin 100 nüfuslu Reşadiye'de, yaşayan herkes Türkçe ve Pomakça biliyor. Bazıları da Almanca, Fransızca, İngilizce ve Rusça konuşabiliyor. Kurulduğundan bu yana hiç asayiş olayının meydana gelmediği köyde, 109 yıldır boşanan da yok. Reşadiye köyü temizliğiyle de dikkat çekiyor. Hatta çevre beratı bile var. Muhtar Hasan Çalışkan, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Türkiye
genelinde köyler arası temizlik yarışması yaptı. Afyonkarahisar
İl Özel İdare Müdürlüğü bu yarışmaya bizim katılmamızı istedi. Geldiler, incelediler. En temiz üçüncü köy seçildik. Berat ile ödüllendirildik. Temizlik imandandır. Burada kardeş kardeş yaşıyoruz. 52 yaşındayım. Ben kavga hatırlamıyorum. Ufak tefek ağız tartışma olsa da yarım saat sonra birlikte oturulup çay içilir. İnsanlarımız dinine bağlıdır. Örf ve adetlerini benimser. Bizde evlilikler pazara kadar değil, mezara kadardır. Çanakkale Savaşı
çıktığında 60 evin reisi savaşa gitmiş. Bunlardan 56'sı şehit düşmüş. Sadece 4'ü geri dönmüş" dedi.