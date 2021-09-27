Böyle köy görülmedi! Suç işlenmiyor herkes en az 2 dil biliyor

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Reşadiye Köyü ilginç hikâyeleri ve ilklere ev sahipliği yapmasıyla dikkat çekiyor. Bin 100 nüfuslu Reşadiye'de, Bulgaristan'dan göç eden aileler yaşıyor. Balkan Harbi nedeniyle 1908 yılında Bulgaristan'ın Drama şehrinden göç eden halk, 1912'de Reşadiye'ye yerleşti.
"EN CAHİLİ" İKİ DİL BİLİYOR!
Reşadiye köyünün en önemli özelliği, burada yaşayan herkesin en az iki dil biliyor olması. Türkçe ve Pomakça'yı konuşmayan yok. Bunların dışında Almanca, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerini bilenler de var. Yani bu köyde bazı vatandaşlar 5-6 dil biliyor.
KÖYDE ASAYİŞ BERKEMAL
Reşadiye köyünde hiç asayiş olayı meydana gelmiyor. Öyle ki, 1912 yılından bu yana köyde ufak tefek atışmaların dışında kavga olayı dahi kayıtlara geçmedi. Muhtar Hasan Çalışkan, "Buraya gelip yerleşeli 109 yıl oldu. Bırakın bir vukuatı, bir kavgamız bile yoktur. Burada kardeş kardeş yaşıyoruz. 52 yaşındayım. Ben kavga hatırlamıyorum. Ufak tefek ağız sataşmaları oluyor ama yarım saat sonra birlikte oturulup çay içilir. İnsanlarımız dinine bağlıdır. Örf ve adetlerini benimser" dedi.
ÇANAKKALE SAVAŞI'NDAN 4 KİŞİ DÖNEBİLDİ
Reşadiye köyü, Çanakkale Savaşı'nda 56 şehit verdi. Muhtar Çalışkan, "Dedelerimizin bize anlattığına göre, savaş çıktığında 60 ev reisi savaşa gitti. Bunlardan 56'sı şehit düştü. Sadece 4'ü geri döndü. 56 Çanakkale şehidimizin anısına 2010 yılında köy meydanına Türk bayrağı yaptırdık" şeklinde konuştu.
EN TEMİZ KÖY SEÇİLDİ
Reşadiye köyü temizliğiyle de dikkat çekiyor. Hatta "en temiz köy" ödülü bile var. Reşadiye Muhtarı Hasan Çalışkan, bunun hikâyesini de şöyle anlattı; "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Türkiye genelinde köyler arası temizlik yarışması yaptı. Afyonkarahisar İl Özel İdare Müdürlüğü bu yarışmaya bizim katılmamızı istedi. Geldiler, incelediler. En temiz üçüncü köy seçildik. Beraat ile ödüllendirildik. Temizlik imandandır."
BOŞANMA ORANI SIFIR
Reşadiye'de bugüne kadar boşanma olayına da rastlanmadı. Köy Muhtarı Hasan Çalışkan, "Biz örflerine adetlerine bağlı bir köyüz. Bizde evlilikler pazara kadar değil, mezara kadardır. 109 yıldır köyde hiçbir çiftimiz boşanmadı, ayrılmadı. Allah nazarlardan korusun" dedi.