Böyle köy görülmedi! Suç işlenmiyor herkes en az 2 dil biliyor

"EN CAHİLİ" İKİ DİL BİLİYOR!

Reşadiye köyünün en önemli özelliği, burada yaşayan herkesin en az iki dil biliyor olması. Türkçe ve Pomakça'yı konuşmayan yok. Bunların dışında Almanca, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerini bilenler de var. Yani bu köyde bazı vatandaşlar 5-6 dil biliyor.