Doğu’ya kış erken geldi

Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düştü. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından alınan verilere göre bölgede sıcaklıklar 1 ile 3 derece düşerken, kuvvetli rüzgarlarda bekleniyor. Geçen yıl ölçülen en sıcak kış ayını geçiren Doğu Anadolu Bölgesinde, bu yıl kış erken geldi.

Yüksek kesimlere karlar yağarken, hala yaylalardan inmeyen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Geçtiğimiz günlerde Kars'ın Arpaçay ilçesinde bir çift yayladaki evlerinde tipi nedeniyle mahsur kalırken, AFAD ve İl Özel İdare ekipleri tarafından kurtarılmıştı. Ardahan'da da sıcaklıklar düşmeye başladı. Yüksek rakımlı alanlarda kar yağışları etkili olmaya balarken yaylalarda besicilik yapanlar ise köylerine erken dönmek zorunda kaldı.

Yer yer 20 santimetreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle zor anlar yaşayan besiciler, hayvanlarının aç kalması korkusuyla köylerdeki ahırlarını hazırladı. Yaylalardan hayvanların indirilmesi ise normal iniş zamanından erken yaşandı.