Son dakika: Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömen zanlıdan kan donduran ifadeler!

Yengemi de 'Bağırdığı ve bana vurduğu için öldürdüm' gibi bir ifade verdi. Eşinin orada olmadığını söyledi. Diğer sanık Bedirhan T. da 'Ben olayın şoku ile hiçbir şey yapmadım. Babamın yalvarması ile babama yardım ettim' dedi. Ben bunların hiçbirini kabul etmiyorum. Ben Müge Anlı'nın programına gitmek için yola çıktığımda terminalde Nejla T. ve Bedirhan T. benim yanıma gelerek beni caydırmaya çalıştı. 'Burada kal gitme, düğünümüz var, düğünümüzü yapalım hep beraber gideriz' gibi şeyler söylemişlerdi. Bedirhan da 'Sen otobüse layık değilsin, gel arabayla götüreyim' gibi şeyler söylemişti. Amaçları beni de ortadan kaldırmaktı başaramadılar. Bu davada da yine başaramayacaklar" dedi.