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Giriş Tarihi: 27.9.2021

Yeni anneden ‘aşı’ çağrısı

Yeni anneden ‘aşı’ çağrısı
TEKİRDAĞ'DA hamilelik sürecinde koronavirüse yakalanan 34 yaşındaki Nuray Kıvılcım, aşı yaptırmamanın pişmanlığını yaşıyor. İki hafta önce koronavirüs testi pozitif çıkan- Kıvılcım, Kovid-19 servisine alındıktan üç gün sonra bebeğini dünyaya getirdi. Pandemi servisinde tedavisine devam edilen Kıvılcım, herkese aşı olması çağrısında bulundu. Kıvılcım, "Bebeğe aşının yan etkisi olur düşüncesindeydim. Sonradan aşı olmadığıma pişman oldum. Benim için çok zor bi süreçti. Aşı olsaydım salgını hafif atlatırdım. Allah bu durumu kimseye yaşatmasın, çok zor bir durum" dedi. Embriyoloji Uzmanı Dr. Duygu Kocatürk ise "Aşı olmayan kişilerde hastalık çok daha ağır geçtiği için gebelik kayıpları ve anne kayıpları daha riskli" ifadelerini kullandı. AA
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Yeni anneden ‘aşı’ çağrısı
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