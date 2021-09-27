Yollar kapandı TIR’lar mahsur kaldı

Ardahan
'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımı aksatıyor. Kentin yüksek kesimlerinde başlayan sağanak bir süre sonra yerini kar yağışı ve tipiye bıraktı. Kar ve tipi, ArdahanŞavşat ve Ardahan-Posof
karayolları başta olmak üzere kentin yüksek kesimindeki yollarda ulaşımı aksattı. Ardahan-Şavşat
kara yolunun Sahara
mevkisinde birçok TIR, yoğun kar yağışı ve tipi yüzünden yolda kaldı. Ardahan- Çıldır
karayolunun Ölçek köyü mevkisinde ise bir TIR, kar nedeniyle yoldan kayarak yan yattı. AA