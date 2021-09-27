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Giriş Tarihi: 27.9.2021

Yollar kapandı TIR’lar mahsur kaldı

Yollar kapandı TIR’lar mahsur kaldı
Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımı aksatıyor. Kentin yüksek kesimlerinde başlayan sağanak bir süre sonra yerini kar yağışı ve tipiye bıraktı. Kar ve tipi, ArdahanŞavşat ve Ardahan-Posof karayolları başta olmak üzere kentin yüksek kesimindeki yollarda ulaşımı aksattı. Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde birçok TIR, yoğun kar yağışı ve tipi yüzünden yolda kaldı. Ardahan- Çıldır karayolunun Ölçek köyü mevkisinde ise bir TIR, kar nedeniyle yoldan kayarak yan yattı. AA
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Yollar kapandı TIR’lar mahsur kaldı
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