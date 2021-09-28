Bu kez Yasemin Çitil’in ailesi konuştu: Torunuma, ’Annen, babanı öldürdü’ diyorlar!

Samsun'da, tartıştığı eşi Yasemin Çitil (31) tarafından kendisine ait tabancayla öldürülen özel harekat polisi Emrullah Çitil'in (32) Sivas'ta yaşayan ailesi, torunlarını göremediklerini iddia etti. Yasemin Çitil'in babası Bayram Çakmak ise "Bizim çocuğu göstermeme gibi bir durumumuz yok ama sürekli torunuma karşı annesinin, babasını öldürdüğünü söylüyorlar; torunumun psikolojisini bozuyorlar. Kızım nefsi müdafaa yapmıştır, herkes bunu böyle bilsin" dedi.

Olay, 15 Temmuz'da, Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. 5 yıllık evli ve 3 yaşında erkek çocukları bulunan Yasemin ve Emrullah Çitil arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yasemin Çitil, tabancasını aldığı özel harekat polisi eşi Emrullah Çitil'e tek el ateş etti. Yaralanan Emrullah Çitil, 1'inci kattaki evlerinin balkonundan kaldırıma düştü. Yüzüstü beton zemine çakılan Çitil'e eşi, balkondan 2 el daha ateş etti. İhbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Emrullah Çitil, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan Yasemin Çitil, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'eşi kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Emrullah Çitil'in cenazesi ise memleketi Sivas'ta toprağa verildi. Olayın ardından çiftin çocukları M.A.Ç., geçici olarak mirasçılık belgesi ile Yasemin Çitil'in babası Bayram Çakmak'a verildi. Bu sürecin ardından Emrullah Çitil'in annesi Sebiha Çitil de torununu göremediğini iddia etti.