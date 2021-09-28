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Giriş Tarihi: 28.9.2021 14:37

Çorum'da kedi operasyonu

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Çorum’da kedi operasyonu

Çorum'da bir evin bahçe kapısından geçmeye çalışan sokak kedisi  üç ayağını birden kapıya sıkıştı. Kapıda asılı kalan kediye görenler itfaiyeyi aradı. Eve gelen itfaiye ekiplerine boşta kalan bacağını uzatıp çizmeli kedi bakışı atan minik kedi, sevimli pozuyla sosyal medyada günün konusu oldu.

Çorum Ayarık Bağlarında bir kedinin bağ evinin bahçe kapısına sıkıştığını gören satılmış Karabacak adlı vatandaş 112 arayarak yardım istedi. İhbar üzerine Çorum Belediyesi İtfaiye ekipleri kedinin kapısına sıkıştığı bağ evine gitti. Üç ayağı da demir kapıya sıkışan kedinin beni kurtarın dercesine boşta kalan ayağını havaya kaldırdığını gören İtfaiye Çavuşu Süleyman Atak, cep telefonu ile kediyi fotoğrafladı.

İtfaiyecilere çizmeli kedi bakışı ile poz veren kedi, 15 dakika süren kurtarma operasyonuyla sıkıştığı yerden kurtarıldı. Demir kapının bir kısmı kesilerek sıkıştığı yerden çıkarılan kedinin sağ arka ayağından hafif yaralanması nedeniyle Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürülerek tedavi ettirildi.

ADINI PIT PIT ŞEKER KOYDULAR

Bahçe kapısına sıkışan yaramaz kediyi sosyal medya hesabından paylaşan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, kedin adını Pıt Pıt Şeker koyduklarını belirterek Pıt Pıt Şeker'iin fotoğrafını; "Sizinle güzel bir haber paylaşalım istedik. Ayarık Bağları mevkiinde mahsur kalan ''Pıt Pıt Şekerimizi'' kurtardık" notuyla paylaştı. Paylaşım kısa sürede yüzlerce beğeni aldı.

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Çorum'da kedi operasyonu
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