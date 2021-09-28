Çorum’da kedi operasyonu

Çorum Ayarık Bağlarında bir kedinin bağ evinin bahçe kapısına sıkıştığını gören satılmış Karabacak adlı vatandaş 112 arayarak yardım istedi. İhbar üzerine Çorum Belediyesi İtfaiye ekipleri kedinin kapısına sıkıştığı bağ evine gitti. Üç ayağı da demir kapıya sıkışan kedinin beni kurtarın dercesine boşta kalan ayağını havaya kaldırdığını gören İtfaiye Çavuşu Süleyman Atak, cep telefonu ile kediyi fotoğrafladı.

İtfaiyecilere çizmeli kedi bakışı ile poz veren kedi, 15 dakika süren kurtarma operasyonuyla sıkıştığı yerden kurtarıldı. Demir kapının bir kısmı kesilerek sıkıştığı yerden çıkarılan kedinin sağ arka ayağından hafif yaralanması nedeniyle Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürülerek tedavi ettirildi.

ADINI PIT PIT ŞEKER KOYDULAR

Bahçe kapısına sıkışan yaramaz kediyi sosyal medya hesabından paylaşan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, kedin adını Pıt Pıt Şeker koyduklarını belirterek Pıt Pıt Şeker'iin fotoğrafını; "Sizinle güzel bir haber paylaşalım istedik. Ayarık Bağları mevkiinde mahsur kalan ''Pıt Pıt Şekerimizi'' kurtardık" notuyla paylaştı. Paylaşım kısa sürede yüzlerce beğeni aldı.