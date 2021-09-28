Tarsus’ta ağabeyi ve yeğenini öldüren zanlı tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Tarsus'un Taşobası Mahallesi'nde meydana gelen olayda Ahmet Köse (48), adındaki kişi evlerinin önündeki arazi nedeniyle husumetli olduğu ağabeyi Hüseyin Köse (64) ve oğlu Eyüp Köse ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet Köse, pompalı tüfekle ağabeyi ve yeğenine ateş açtı. Baba ve oğlu aldıkları kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybederken, katil zanlısı A.K. ise Çamalan Jandarması tarafından gözaltına alındı.
Gözaltına alınan zanlı A.K., ilk sorgusundan sonra Tarsus Adliyesine sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen ve nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanan Ahmet K. Tarsus Cezaevine teslim edildi.