Tarsus’ta ağabeyi ve yeğenini öldüren zanlı tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Tarsus'un Taşobası Mahallesi'nde meydana gelen olayda Ahmet Köse (48), adındaki kişi evlerinin önündeki arazi nedeniyle husumetli olduğu ağabeyi Hüseyin Köse (64) ve oğlu Eyüp Köse ile tartışmaya başladı.