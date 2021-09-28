Tesadüfen öğrendi hayatının şokunu yaşadı! Doktorlar bile inanmakta güçlük çekti



Sinop Atatürk Devlet Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Fatih Tekiner

Dekstrokardi'si olanlar normal hayatlarına devam ederler. Bir sıkıntısı olmaz. Çok nadir olarak 10 binde 1 görülür. Bu 10 binde bir görülen popülasyonun da sadece yüzde 3'ünde başka kalp rahatsızlıkları görülür. Yani dekstrokarsisi olanlar normal bireyler gibidir. Bunlar acile gittiğinde veya bir akciğer filmi çekildiğinde, tomografi çekildiğinde şans eseri tespit edilir. Karşılaştıkları problemlerde yine diğer insanlar gibi tedavi edilirler. Sadece ilk aşamada acilde bazen tanının uzamasına neden olabilir. Akciğer filmi çekilerek bu görülebilir. EKG'de fark edilir. Normal yaşantılarında bir farklılık yoktur. Desktrokardi sadece kalple ilgili değil, bir de total inversus vardır. Kalp nasıl sağdaysa tüm organlarda ayna görüntüsüyle soldan sağa yer değiştirmiş olabilir" diye konuştu.