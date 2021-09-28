Yüzen saray Moonlight 2 Bodrum’da

Turizm cenneti Bodrum açıklarına, süper lüks yat Moonlight 2 demirledi. Dünya'da kiralama bedeli olarak en yüksek motor yatların biri olan Moonlight 2, yakıt ikmali yaptı. Yüzen saray 85 metre uzunluğunda ve üzerinden helikopteri bulunuyor. Bir süre açıkta bekleyen lüks yat, Bodrum Yolcu Limanına yanaştı. Moonlight 2'de, konaklayan misafirler için çeşitli imkanlar sunuluyor. Jakuzi, spor salonu, spa ve yüzme havuzu, su sporları ekipmanları bulunan ve hareket etkisini azaltan özel dengeleyiciler yer alan yat, dünyanın kira bedeli en yüksek motor yatlarından biri olarak biliniyor. Geçen yıllarda da Bodrum'a gelen yatın birkaç gün daha ilçede kalacağı belirtildi.