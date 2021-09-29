İyiliksever kuaför yine iş başında

Türkiye'nin dört bir yanında kemoterapi aldığı için saçları dökülen kanser hastalarına ücretsiz peruk yapıp gönderen Samsunlu kuaför Hüseyin Alkan'ın bu örnek davranışı geçen Haziran ayında SABAH Gazetesi'nde yayınlanmıştı. İki yıl üst üste Türkiye'nin en iyi kuaförü seçilen Alkan röportajında 4 yıl içinde 200 kişiye peruk yapıp gönderdiğini anlatmıştı. Haberin yayınlanmasının ardından yurdun dört bir yanından Alkan'a saç bağışı gelmişti.

HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Yardım sever kuaför Alkan, şimdi de başta Terme ve Çarşamba ilçelerinden olmak üzere gerek ailelerinin yanında gerekse devlet korumasında yaşayan ve hayatlarında hiç kuaföre gitmemiş 40 down sendromlu çocuğu misafir etti. Bu tür etkinlikleri sık sık yaptığını ve bunu insanlığa karşı borç olarak gördüğünü belirten Hüseyin Alkan, "Bugüne kadar hiç kuaföre gitmemiş bakım yaptırmamış 40 otizm ve Down sendromlu kardeşimizi aileleriyle birlikte misafir ettik.





Tüm hayallerini ekibimle beraber gerçekleştirdik. Çok istemesine rağmen hiç saçını ördürememiş kardeşimiz vardı ellerimle saçını ördüm. Bu beni çok mutlu etti. Gelin olmayı çok isteyen Down sendromlu bir kardeşimize duvak yaptık gelin saçı yaptık dünyalar onun oldu" dedi.

"HAYATLARINA DOKUNABİLDİYSEK NE MUTLU"

Bu tür yapılan iyiliklerin her zaman çok güzel geri dönüşleri olduğunu belirten Samsunlu kuaför Hüseyin Alkan, "Benim ailemden birileri de otizmli ya da Down sendromlu olabilirdi.





Bu kardeşlerimiz toplumumuzun en güzel renkleridir. Ne mutlu ki bana Allah bu kardeşlerimizin hayatlarına dokunabilme ve onları kısa bir süre de olsa mutlu etme fırsatı verdi. Bu tür özel misafirlerim gelmeye devam edecek. İşyerimin kapısı sonuna kadar açık" diye konuştu.