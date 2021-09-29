Sahte bomba ihbarı altından sevgili ihbarı çıktı

Üniversite öğrencisi 18 yaşındaki Büşra Aydın ve 19 yaşındaki Mehmet Gür, sevgiliydi. Aslen Ankara'lı olan genç kız, okul dönemi boyu Gür'le ilişkisini devam ettirdi. İddiaya göre geçtiğimiz yıllarda, okulun bitmesine az bir süre kala çiftin ilişkisi bozuldu. Okul bittikten sonra Ankara'ya dönmesi gereken Büşra, sevgilisinden ayrılma kararı aldı. İddiaya göre genç adam, kız arkadaşından ayrılmayı kabul etmiyordu. Günlerce sevgilisiyle yeniden konuşmaya çalışan Gür, Aydın'ın memleketine döneceğini öğrendi.

OTOBÜSTE BOMBA VAR İHBARI

Akşam saatlerinde otogardan otobüse binmeye hazırlanan Aydın'ın yanında kalmasını isteyen genç adam, ilginç bir plan yaptı. Ankesörlü telefondan 15 polis imdat hattını arayan Gür, Ankara'ya gidecek olan otobüse 1,5 kg T-4 patlayıcı yerleştirildi' şeklinde ihbarda bulunup, telefonu kapattı. Otobüs saatlerce otogarda kaldı ve polisler tarafından arama yapıldı. Fakat aramalarda bomba bulunamadı. Polisler, sahte ihbarda bulunan genç adamın kimliğini tespit etti. Olayla ilgili ifadesine başvurulan genç adam, sevgilisinin memleketine gitmesini engellemek için bu yola başvurduğunu kaydetti.

HAPİS CEZASI ÇIKMIŞ

Mehmet Gür hakkında, 'Suç uydurma ve kişilerin huzur ve sükûnunu bozma' suçundan dava açıldı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan Gür, suç uydurma suçundan 1 ay 20 gün hapse mahkum edilirken, kişilerin huzur ve sükûnunu bozma suçundan 2 ay 15 gün hapse mahkum edildi. Ceza, 5 yıl boyunca denetim altında tutulurken genç adam, 5 yıl içinde başka bir suç işlediği gerekçesiyle mahkemeye ihbarda bulundu. Mahkeme, dosyanın düşmesine karar verdi.