‘Türk mutfağını dünyaya sunacak’

Kültür ve Turizm Bakanlığı
, "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı
" kitabı ile ilgili algı operasyonlarına cevap verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sayın Emine Erdoğan
hanımefendinin önsöz yazarak ve tanıtımına katılarak destek verdiği bu eser, alanın en önde gelen akademisyenleri ve şefleri tarafından kaleme alınmıştır. Ülkemizin gastro diplomasi faaliyetlerini yeni ve üst bir safhaya taşımak iddiasıyla yayımlanmıştır" denildi.
TÜRK MUTFAĞI HAFTASINA DESTEK
Eserin, Türk mutfağının zenginliklerinin ve beraberinde taşıdığı kültürel birikiminin yurt dışında tanıtımı amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Türkiye
Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın destekleriyle yayımlandığı ifade edildi. Kitabın, aynı zamanda Türk mutfağını tüm dünyada tanıtmak ve Türk mutfağının zenginliklerine dikkat çekmek üzere ilan edilen "Gastronomi Yılı" etkinlikleri ve 2022'de gerçekleştirilecek Türk Mutfağı Haftası'na destek olmak üzere yayıma hazırlandığı, yabancı dillerde yayımlanma hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğu belirtildi. Ayrıca eserin, Türkiye'de Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca satışa çıkarıldığı ve okurların ilgisine sunulduğu da hatırlatıldı.
ÖNDE GELEN ŞEFLER KALEME ALDI
Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin önsöz yazıp tanıtımına katılarak destek verdiği bu eser, alanının en önde gelen akademisyenleri ve şefleri tarafından kaleme alınmıştır. Nitelikli metin ve görsel içeriğiyle dikkat çeken ve yayımlanmasının üzerinden geçen kısa süreye rağmen okurların ve uzmanların takdirini kazanan eser, Türk mutfağının özgün niteliklerini tüm dünyada sunmak ve ülkemizin gastro diplomasi faaliyetlerini yeni ve üst safhaya taşımak iddiasıyla yayımlanmıştır."
TÜM GELİRİ TANITIM İÇİN KULLANILACAK
Kültür Bakanlığı'nın açıklamasında, kitabın büyük ilgi gördüğüne, genel okur kitlesiyle birlikte Türkiye'nin kültürünün ve mutfağının tanıtımına yönelik faaliyetler yürüten özel işletmeler ve sivil toplum örgütlerince de yoğun biçimde talep edildiğine dikkat çekildi. Satıştan elde edilen gelirin, Bakanlığın Türk Kültürü ve sanatının yurt içi ve yurt dışında tanıtımına yönelik yayımladığı prestij eserlerin basılması ve okurlara ulaştırılması için kullanılacağı bildirildi.