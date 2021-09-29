Z kuşağı internetle sosyalleşiyor





NE İSTEDİKLERİNİ BİLİYORLAR

Raporun sonuçları toplumun bazı kesimleri tarafından öne sürülen "Gençler umutsuz, hedefsiz, toplumdan uzaklar ve ne yaptıklarını bilmiyorlar görüşlerini reddeder nitelikte. Gençler ne umutsuz ne de hedefsiz. Şu andaki durumlarından çok memnun olmasalar da kısa ve orta vadede kendilerinden emin, hedeflerinin peşinden koşan, çalışmanın getirisinin farkında olan bir jenerasyon karşımıza çıkıyor.