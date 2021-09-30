15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında otomobil yangını

Olay, 20.15 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Beşiktaş çıkışı Mecidiyeköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçmekte olan bir otomobil Beşiktaş ayrılmasını geçtikten sonra bir anda yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



POLİS YOLU KAPATTI



İtfaiye ekipleri ya güna müdahale ederek kısa sürede alevleri söndürdü. Müdahale sırasında polis ekipleri yolu trafiğe kapattı. Alevlerin söndürülmesiyle yol kontrollü şekilde trafiğe açılırken otomobilin kaldırılmasının ardından yol tamamen trafiğe açıldı. Otomobilde hasar meydana gelirken polis yanginla ilgili çalışma başlattı.