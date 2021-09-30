Bilgi havadan geldi, 384 sürücü cezayı yedi!

İzmir Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik ortak çalışma yaptı.

Sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek ve trafik kazaları sonucunda meydana gelen ölümleri ve ağır yaralanmaları önlemek, trafik güvenliğini arttırmak amacıyla drone destekli şok denetimler yapıldı.

Dün 09.30 ile 16.00 saatleri arasında 6.5 saat süren denetimlerde 330'u motosiklet sürücüsü olmak üzere toplam bin 952 sürücüye denetim yapıldı. Drone ile yapılan denetimde 27 sürücü araçla seyir halindeyken cep telefonu kullanırken yakalandı.

12 sürücü emniyet kemeri takmadan araç kullanırken, 56 sürücü ise kask kullanmadan motosiklet kullanırken drone kamerası tarafından görüntülendi. Toplam 384 sürücüye 181 bin 200 lira trafik idari para cezası uygulandı. İzmir trafik birimleri olarak vatandaşların trafikte huzur ve güven ortamı içerisinde hareket edebilmeleri adına denetimlerin tüm hızıyla devam edeceği vurgulandı.