Kırklareli’nde feci kaza! 2 kamyon ve 2 otomobilin karıştığı kazada can pazarı yaşandı

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesine bağlı Sergen köyü yakınlarından 34 KL 5509 plakalı Ender Y. idaresindeki kamyon ile 39 TR 221 plakalı Nejmi Ö. idaresindeki kamyon ile çarpıştı.

Kazaya 22 LZ 222 plakalı Zeki C. idaresindeki otomobil ve 34 DIF 351 plakalı Tuğtekin K. yönetimindeki otomobil de karıştı.