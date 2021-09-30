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Giriş Tarihi: 30.9.2021 20:22 Son Güncelleme: 30.9.2021 20:26

Son dakika hava durumu haberi! Meteoroloji'den 6 kent için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak ve sel...

DHA
Son dakika hava durumu haberi! Meteoroloji’den 6 kent için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak ve sel...

Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yayınlanan hava durumu tahmin raporuna göre; Doğu ve Batı Karadeniz için sel uyarısı yapıldı. Ayrıca sağanak yağışın bu akşam saat 22.00 ile yarın sabah 06.00'a kadar etkili olacağının tahmin edildiği bildirildi. Öte yandan; MeteoUyarı sisteminde ise 6 kent için "sarı kodlu" uyarı verildi. İşte son dakika hava durumu haberinin ayrıntıları...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden Doğu Karadeniz'e ilişkin sağanak yağış uyarısı yapıldı. Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'de halen devam eden sağanak yağışların, bu akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak cuma günü sabah saatlerine kadar Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Ayrıca sağanak yağışın bu akşam saat 22.00 ile yarın sabah 06.00'a kadar etkili olacağının tahmin edildiği bildirildi.



BATI KARADENİZ İÇİN SAĞANAK UYARISI

Batı Karadeniz'in bazı bölümleri için de uyarı yapıldığı açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın sabah saatlerinden itibaren Kastamonu ve Sinop'un kıyı kesimleri ile Samsun'un batı ilçelerinde görülecek sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte" ifadesine yer verildi.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce ayrıca, 30 Eylül-6 Ekim haftalık hava durumu raporunda ise hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

6 KENT İÇİN SARI KODLU UYARI VERİLDİ

Öte yandan, MeteoUyarı sisteminde ise Kastamonu, Sinop, Samsun, Trabzon, Rize, Artvin için sarı kodlu uyarı verildi.

SARI KODLU UYARI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı ve Balıkesir'in kuzey ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE 16°C, 23°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

İSTANBUL 15°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 11°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı ilçeleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KOCAELİ 14°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 7°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 13°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 18°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 15°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Antalya'nın batı iç kesimleri ile Mersin ve Adana çevreleri ve Hatay'ın kıyı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 19°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 21°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra batı iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 18°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 10°C, 23°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 7°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 7°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 9°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 4°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Kastamonu, Karabük ve Düzce çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kastamonu çevreleri ve Sinop'un kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 4°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 8°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

SİNOP 14°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 12°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun'un batı ilçeleri, Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BAYBURT 5°C, 16°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

SAMSUN 14°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT 8°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 15°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, Kuzeyi ile Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 5°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KARS 5°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA 10°C, 22°C

Parçalı bulutlu

VAN 8°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 14°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 16°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 17°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 19°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

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Son dakika hava durumu haberi! Meteoroloji'den 6 kent için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak ve sel...
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