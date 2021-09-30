Son dakika hava durumu haberi! Meteoroloji’den 6 kent için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak ve sel...

A.KARAHİSAR 7°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 13°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 18°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 15°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Antalya'nın batı iç kesimleri ile Mersin ve Adana çevreleri ve Hatay'ın kıyı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 19°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 21°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra batı iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 18°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 10°C, 23°C

Parçalı bulutlu