Baba dehşeti

Hatay
'da, önceki akşam evlerinde cansız halde bulunan anne ve iki çocuğunun boğularak öldürüldüğü belirlendi. Cinayetleri ise baba Turgay Mert
'in (47) işlediği ortaya çıktı. Osmaniye
'de gözaltına alınan baba Turgay Mert, önce tartıştığı eşini, daha sonra okuldan gelen çocuklarını öldürdüğünü itiraf etti. Korkunç olay, İskenderun
Denizciler mahallesinde meydana geldi.
YAN YANA DEFNEDİLDİLER
Uzman çavuşluk yapan ancak uyumsuz davranışları nedeniyle 6 ay önce sözleşmesi yenilenmeyen Turgay Mert, komşusunu telefonla arayarak, "Evin anahtarı posta kutusunda. Anahtarı al içeri gir. Ancak çok kötü şeylerle karşılaşacaksın. Kimseye haber verme" diyerek telefonu kapattı. Ekipler eve girdiğinde Aynur Mert
(41) ile çocukları 16 yaşındaki Aleyna ve 14 yaşındaki Ahmet Ali Mert
'in üzerlerine Türk bayrağı örtülü cansız bedenleri ile karşılaştı. Anne ile iki çocuğunun cenazeleri Adli Tıp
'taki otopsinin ardından Osmaniye'de yan yana defnedildi. Polis ekipleri, Turgay Mert'i memleketi Osmaniye'de yol kontrolü sırasında yakaladı. Gözaltına alınan ve Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet suçundan da arandığı belirlenen Mert, sorgulanmak üzere İskenderun'a götürüldü. Turgay Mert, polisteki ilk ifadesinde eşi ve çocuklarını boğarak öldürdüğünü itiraf etti.
ÖNCE ZEHİRLİ AYRAN
Turgay Mert'in ifadesinde, eşi Aynur
ile aralarında çıkan tartışmada, onu elleriyle boğarak öldürdüğünü belirterek, "Ardından İskenderun Demir Çelik Anadolu Lisesi
'nde öğrenci olan oğlum Ahmet Ali
'yi bekledim. O da gelince içine uyku ilacı attığım ayranı içirmek istedim. 'Baba bu acı' diyerek içmek istemedi. Onu da boğarak öldürdüm. Daha sonra aynı lisede okuyan kızımı bekledim. Dershaneye gitmişti. Kızım da gelince onu da boğarak öldürdüm" dediği belirtildi. Cenazeler, toprağa verilmek üzere memleketleri Osmaniye'ye götürüldü. Aynur Mert'in yakınları olaya tepki gösterek, "Aralarında bir problem olup olmadığını bilmiyoruz. Uzman çavuşluktan atmışlar. Çocukları boğmuş" dedi.