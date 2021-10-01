Hasta bebeğin babası erkek hemşireyi vurdu

Bayrampaşa
'da özel bir hastanenede görevli erkek hemşire, tedavi altında bulunan 5 aylık Kaan bebeğin babası tarafından silahla vurularak yaralandı. Olay, önceki akşam meydana geldi. Doğumundan itibaren 5 aydır özel bir hastanede tedavi altında bulunan down sendromlu 5 aylık Kaan bebek, hafta başında kalp ameliyatı yapılmak üzere Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine
sevk edildi. Ameliyat sonrası Kaan bebek tekrar tedavi gördüğü Bayrampaşa'daki özel hastaneye getirilerek yoğun bakım servisine alındı. Önceki akşam hastaneye gelen bebeğin babası İ. Y., yoğun bakım servisi önünde bilinmeyen bir nedenle bağırıp çağırmaya başladı. Yoğun bakım servisinde görevli erkek hemşire E. A., neler olduğunu anlamak için dışarı çıktığı sırada baba İ. Y.'nin yumruklu saldırısına uğradı. Ardından öfkeli baba İ. Y. yanında getirdiği tabancayla erkek hemşireye 2 el ateş etti. Hemşire kurşunlardan ikisinin göğüs ve omzuna isabet etmesi sonucu ağır şekilde yaralandı. Hemşire E. A., aynı hastanede tedavi altına alınarak yoğun bakım servisine kaldırıldı. Hastanenin güvenlik görevlilerince etkisiz hale getirilen baba İ. Y., polis tarafından gözaltına alındı.