Giriş Tarihi: 1.10.2021

Hasta bebeğin babası erkek hemşireyi vurdu EMİR SOMER

Özel hastanede tedavi gören down sendromlu bebeğin babası, hemşire ile tartıştı. Öfkeli baba daha sonra yanında getirdiği tabanca ile hemşireyi ağır yaraladı