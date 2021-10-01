Öğrenciler istedi, Başkan söz verdi! Sivas’a Drone eğitim pisti yapılacak

Başarılarından dolayı öğrenci ve öğretmenleri tebrik eden Başkan Bilgin öğrencilerin talebi üzerine Sivas'a bir drone eğitim pisti kazandıracaklarını ifade ederek 2024 TEKNOFEST'in ilimizde gerçekleştirilmesi için gerekli başvuruların yapılacağını söyledi.

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'21, 21-26 Eylül 2021 tarihleri arasında, İstanbul Atatürk Havalimanında dördüncü yılında da büyük bir ilgi ve heyecanla gerçekleştirildi.

TEKNOFEST21'e ilimizden katılan Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Uzay ve Teknoloji Festivali yarışması ERB Döner Kanat kategorisinde girdiği yarışmada Türkiye 3.'sü olarak tamamlayarak şehrimize geri döndü. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin dereceye giren öğrencileri ve öğretmenleri makamında ağırlayarak başarılarından dolayı tebrik etti.