Son dakika: Hafta sonu planı yapanlar dikkat! İstanbul dahil birçok kent için sağanak uyarısı

Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonuna ait hava durumu tahmin raporunu resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. Rapora göre; aralarında İstanbul'un da olduğu birçok kent için sağanak uyarısı yapıldı. Peki hafta sonu yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? Hangi illerde sağanak bekleniyor? İşte son dakika hava durumu haberinin ayrıntıları...
SON DAKİKA: HAFTA SONU HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; kuzey kesimleri ile Batı Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Kars ve Ardahan, Iğdır çevreleri, Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir'in kuzey, Çanakkale'nin iç kesimleri ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklığının, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
HANGİ İLLERDE SAĞANAK BEKLENİYOR?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre; hafta sonu yağış beklenen iller şu şekilde:
Cumartesi: İstanbul, Yalova, Kocaeli, Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize.
Pazar: Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun, Amasya, Giresun, Tokat, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Erzincan, Ağrı, Tunceli, Malatya.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul ve Kocaeli çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir'in kuzey, Çanakkale'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
Parçalı bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
Az bulutlu
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık