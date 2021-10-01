Son dakika: Hafta sonu planı yapanlar dikkat! İstanbul dahil birçok kent için sağanak uyarısı

ÇANAKKALE 15°C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İSTANBUL 14°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 12°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KOCAELİ 12°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı