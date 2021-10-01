Tarsus Alifakı İlkokulu öğrencilerinden Başkan Kaya’ya ’Teşekkür Plaketi’

Tarsus Ticaret Borsası, eğitim kurumlarının fiziki ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında bütçe olanakları ölçüsünde desteğini esirgemezken, bina yenilemesi tamamlanan Tarsus Alifakı İlkokulu'na ziyarette bulunan Başkan Murat Kaya, okul müdürü Şerafettin Bayındır ve okul öğretmeleri ile öğrenciler tarafından karşılandı.

Başkan Murat Kaya, öğrencilerin modern, temiz ve güvenli bir ortamda huzurlu bir şekilde ders yapmalarını sağlamak hepimizin addedeceği görev olması gerektiğine değindiği konuşmasında şu görüşlere yer verdi:

"Öğrenciler, sizler bizler için en kıymetli varlıklarsınız. Anneleriniz, babalarınız, öğretmenleriniz için çok kıymetlisiniz. Ülkemiz içinde çok kıymetlisiniz. Sizler gelecekte ülkemiz için çalışacak, daha aydın, daha güçlü bir Türkiye için çalışacaksınız. Bunu gerçekleştirmek için yapmanız gereken sadece düzenli disiplinli bir şekilde derslerinize çalışmak, çok çalışmaktır. Bu noktada hedefinize ulaşmak için hayaller kurun, kurduğunuz bu hayalleri geliştirin ve gerçekleştirin. Hepiniz ilerde birer meslek sahibi olacaksınız, hakim olabilirsiniz, savcı olabilirsiniz öğretmen olabilirsiniz subay olabilirsiniz, bilim adamı olabilirsiniz bunların hepsi sizin elinizde. Sizleri çok seviyoruz"

Okul müdürü Şerafettin Bayındır, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, okulun fiziki ihtiyaçlarının karşılanmasından ötürü Tarsus Ticaret Borsasına ve Başkan Murat Kaya'ya teşekkür etti.

Ziyaretin ardından okul öğrencileri tarafından Başkan Murat Kaya'ya plaket takdim edildi.