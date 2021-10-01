Yeni AKM’nin tabelası asıldı

Taksim Meydanı
'nda yapımı süren yeni Atatürk Kültür Merkezi
'nin (AKM) tabelası asıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan
tarafından 10 Şubat 2019'da temeli atılan görkemli yapının ana giriş kapısı üzerine, büyük metal harflerle hazırlanan "Atatürk Kültür Merkezi" yazısının montajı yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
da AKM'ye gelerek incelemelerde bulundu. Yetkililerden detaylı bilgiler alan Bakan Ersoy, çalışmaları yerinde izledi. Dünyanın sayılı kültür merkezlerinden biri olacakyeni AKM'nin Cumhuriyet'in 98. yılında 29 Ekim'de açılması planlanıyor. Yaklaşık yüzde 99'u tamamlanan merkezin, ince montajları hızlı bir şekilde devam ediyor. Son teknolojilerin kullanıldığı yeni AKM'de tiyatro, konferans, sinema salonları ve sergi alanları yer alacak.