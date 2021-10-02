Evine gittiği kadın tarafından bıçaklandı

Olay, saat 18.30 sıralarında Irmak Mahallesi 38/4 sokakta meydana geldi.



İddiaya göre, bir oğlu askerde olan 3 çocuk annesi Esra U., eşinin olmadığı sırada evine gelen Serkan Aydın ile tartışmaya başladı. Esra U., tartışmanın büyümesi üzerine mutfaktan aldığı bıçakla Serkan Aydın'ı yaraladı.