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Giriş Tarihi: 2.10.2021 23:11

Evine gittiği kadın tarafından bıçaklandı

DHA
Evine gittiği kadın tarafından bıçaklandı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, Serkan Aydın, evine gittiği 3 çocuk annesi Esra U. (37) tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Olay, saat 18.30 sıralarında Irmak Mahallesi 38/4 sokakta meydana geldi.

İddiaya göre, bir oğlu askerde olan 3 çocuk annesi Esra U., eşinin olmadığı sırada evine gelen Serkan Aydın ile tartışmaya başladı. Esra U., tartışmanın büyümesi üzerine mutfaktan aldığı bıçakla Serkan Aydın'ı yaraladı.



Evden gelen sesleri duyan komşular, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri Esra U.'yu gözaltına alırken, sağlık görevlilerince yapılan kontrolde ise Serkan Aydın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Evine gittiği kadın tarafından bıçaklandı
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