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Giriş Tarihi: 2.10.2021 21:50

Giresun'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

İHA
Giresun’da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Giresun'un Bulancak ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın kaldırıma çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Giresun'daki kaza, saat 14.30 sıralarında Bulancak ilçesinde bağlı Küçüklü köyünde meydana geldi. Cevdet Oturak'ın (44) kontrolündeki 22 AAT 758 plakalı hafif ticari araç Bulancak ilçesinden Merkez ilçesi istikametinde ilerlerken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerinde yol kenarındaki kaldırıma çarptı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada aracın sürücüsü Cevdet Oturak, olay yerinde kalbinin durması üzerine kaldırıldığı Giresun Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Araçta yolcu olarak bulunan Nazlı Oturak (39), Murat Selim Oturak (6) ve Ali Asaf Oturak (3) yaralandı. Yaralıların kaldırıldıkları hastanede tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Giresun'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
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