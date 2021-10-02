Trafiğe çıkacaklar dikkat! İstanbul’da bu yollar kıpkırmızı

İstanbul'da trafik durma noktasına geldi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa'dan Anadolu'ya geçiş istikametinde trafik akışı yavaşladı.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunun Şirinevler, Merter ve Cevizlibağ mevkilerinin her iki yönünde trafik yoğunluğu mevcutken, TEM'in Gaziosmanpaşa bölümünde özellikle katılım noktasında sağanağın da etkisiyle trafik durma noktasına geldi.

Anadolu Yakası'nda ise D-100 Edirne istikametindeki trafik yoğunluğu Maltepe'den başlayıp Uzunçayır'a ulaşıyor.