Yağmur Sarnıç’ın suikast planı davasında sona gelindi! Savcı, Sarnıç’a 30, tetikçilere 15’er yıla kadar hapis istedi

1 AY SÜRE VERİLDİ

Davanın esasına ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Yağmur Sarnıç'ın 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Savcı, Sarnıç'ın tetikçileri olduğu öne sürülen Erdi Sungur ve Baycan Şenürek'in ise 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Sanıkların avukatları ise savcının mütalaasına karşı son savunmalarını yapmak için mahkemeden süre istedi. Mahkeme heyeti, son savunmalarını hazırlamaları için sanıklara bir ay süre verdi.