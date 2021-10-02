Yağmur Sarnıç’ın suikast planı davasında sona gelindi! Savcı, Sarnıç’a 30, tetikçilere 15’er yıla kadar hapis istedi

Yağmur Sarnıç'ın, cezaevi firarisi Erdi Sungur'la birlikte, eski eşi Emre Aşık'ı öldürmek için cinayet planı yaptığı, ikilinin 25 Mart 2020 tarihinde Düzce'de ormanlık alanda Aşık için mezar yeri bile baktığı ortaya çıkmıştı. Sungur'un cinayetten vazgeçmesi üzerine Eylül 2020'de Sarnıç'ın bu kez Baycan Şenürek'i ikinci tetikçi olarak tuttuğu iddia edilmişti. Yağmur Sarnıç, Erdi Sungur ve Baycan Şenürek'in Düzce Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı cinayet planı davasında yeni bir gelişme yaşandı.
1 AY SÜRE VERİLDİ
Davanın esasına ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Yağmur Sarnıç'ın 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Savcı, Sarnıç'ın tetikçileri olduğu öne sürülen Erdi Sungur ve Baycan Şenürek'in ise 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Sanıkların avukatları ise savcının mütalaasına karşı son savunmalarını yapmak için mahkemeden süre istedi. Mahkeme heyeti, son savunmalarını hazırlamaları için sanıklara bir ay süre verdi.
YURTDIŞI YASAĞI
Mahkeme heyeti ayrıca, sanıklar Yağmur Sarnıç, Erdi Sungur ve Baycan Şenürek hakkında adli kontrol tedbiri olarak konulan yurtdışına çıkış yasağının devamına karar verdi.
Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç'ın İstanbul Aile Mahkemesinde yaklaşık 2,5 yıl süren çekişmeli boşanma davaları ise geçtiğimiz 6 Eylül'de sonuçlanmıştı. Tarafları boşayan mahkeme, üç çocuğun velayetini ise babaya vermişti. Emre Aşık, mahkeme çıkışında "Artık üç çocuğumla beraber yeni bir hayata başlayacağım nasip olursa" demişti.