ABD’li turist aşı olmadığına pişman oldu

ABD
'DEN İzmir
'e tatile geldiklerinde koronavirüse yakalandıktan sonra 22 gün yoğun bakımda kalan ABD'li David
Boteyo (50) "Aşı olmadığım için çok pişmanım" dedi. David ve Paglz Boteyo çifti, ABD'nin Miami
kentinden 2 ay önce İzmir'e tatile geldi. Bir süre sonra rahatsızlanan çift, Kovid
-19 testleri pozitif çıkınca Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'nde tedavi altına alındı. Paglz Boteyo (44), Kovid-19 servisinde bir hafta tedavinin ardından taburcu oldu, eşi ise sağlık durumu ağırlaşınca yoğun bakım servisine kaldırıldı. David Boteyo, 15'i entübe olmak üzere 22 gün yoğun bakımda tedavi gördü. Uygulanan solunum tedavilerinin ardından yeniden rahat nefes almaya başlayan hasta, testi de negatif çıkınca normal servise alındı. Koronavirüsün çok tehlikeli bir hastalık olduğunu anlatan David Boteyo, "Şimdi sağlığıma kavuştuğum için mutluyum. Türk sağlık çalışanları benimle çok ilgilendi. Her şey çok mükemmeldi. Artık rahat bir şekilde nefes alıyorum. Çok mutluyum. Yoğun bakımda entübe olduğum için o günleri çok iyi hatırlamıyorum. Aşı olmadığım için çok pişmanım. Sürem dolunca hemen Kovid-19 aşımı olacağım" diye konuştu. Boteyo, "Eşime göre hastalığı daha hafif geçirdim. Ülkemize döndüğümüz zaman mutlaka ikimiz de aşı olacağız" dedi.