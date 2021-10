Ersin Tatar: Türkiye’den kabloyla elektrik çekebilsek maliyeti düşürürüz

Bir dizi ziyaretler için Eskişehir'e gelen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, akşam saatlerinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Düzenlenen basınla buluşma etkinliğinde konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'nin gündemine dair açıklamalarda bulundu. Uzun zamandır kapalı olan Maraş'ın açılmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Tatar, Türkiye'nin yaptığı Acil Durum Hastanesi'ne de değindi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC'ye Türkiye tarafından yapılacak olan ve devleti en iyi şekilde temsil edeceğini belirttiği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi hakkında da açıklamalarda bulundu.



Basın mensuplarıyla buluşmada KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Eskişehir AK Parti Milletvekili Nabi Avcı, Eskişehir MHP Milletvekili Metin Nurullah Sazak ve Eskişehir İYİ Parti Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu eşlik etti.

"MARAŞ BÖLGESİNİ PANDEMİYE RAĞMEN 230 BİN İNSAN ZİYARET ETTİ"

Basın mensuplarıyla bir araya gelen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 47 yıldır kapalı Maraş'ın açılmasının ardından pandemiye rağmen 230 bin kişinin ziyaret ettiğini açıkladı. Pandemi nedeniyle uygulanan tedbirlerle beraber öğrencilerin ve turistlerin gelmesiyle beraber ziyaretlerin artacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, "Uzun zamandır Maraş'ın ne olacağı tartışılıyordu. Maraş 1974'ten bu yana 47 yıldır kapalı. Maraş dediğiniz yer tamamen bizim Türk vakıflarına aittir. Maraş, Abdullah Paşa Vakfı, Mustafa Paşa Vakfı ve Bilal Ağa Vakfı'na ait bir mülktür. Bu açık ve nettir. Bütün tapular ve bütün kayıtlar bunu göstermektedir. Türkiye ile yaptığımız istişarede KKTC sınırları içinde bulunan Maraş'ı açmayı kararlaştırdık. Maraş'ın gelişmesini, kalkınmasını ve haliyle turizmimize ve ekonomimize katkısını görmek için açtık. Maraş bölgesini bu güne kadar pandemiye rağmen 230 bin insan ziyaret etti. Pandemi olmasaydı milyonu bulurduk. Hem turistler hem öğrenciler gelemedi. Ama bundan sonra inşallah biraz daha sabır, aşılanma, tedbir ve açılmalarla turizm ve öğrencilerin gelmesinin etkisiyle Maraş'a ziyaretler artacaktır. Maraş daha fazla değer bulacak. Oradaki plaj, sosyal tesis ve parklar hayat bulacak" dedi.

"TÜRKİYE'DEN KABLOYLA ELEKTRİK ÇEKEBİLSEK HEM ÇEVREYİ KİRLETMEMİŞ OLURUZ HEM DE MALİYETİ DÜŞÜRÜRÜZ"

Elektrik enerjisini santrallerden ve yakılan akaryakıtlardan sağlandığını söyleyen KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye'den kablo çekilerek elektrik getirildiği taktirde hem çevrenin kirlenmeyeceğini hem de maliyetlerin düşeceğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Tatar, elektrik konusunda Rumların KKTC'ye ve Türkiye'ye bağlanmamak için Avrupa'yla bağlantı kurmaya çalıştıklarını şu sözlerle ifade etti: "Maalesef bizim bütün elektrik enerjimiz santrallerden ve yakılan akaryakıtlardan sağlanmaktadır. Bu da hem çevreyi kirletiyor hem de maliyet yükseliyor. Türkiye'den kabloyla elektrik çekebilsek hem çevreyi kirletmemiş oluruz hem de maliyet düşürürüz. Çünkü Kıbrıs'ta elektrik Türkiye'den çok daha pahalı durumdadır. Keşke bunu Kıbrıs'ın adına yapabilsek. Benzer sıkıntı Rumlarda da var. Rumlar kabloyla elektrik getirmek için Avrupa ile bağlantı kurmaya çalışıyorlar. Avrupa binlerce mil uzaklıkta fakat Türkiye'nin yakın kıyısı 40 mil uzaklıkta. Ama maalesef Rumlar KKTC'yi muhatap almak ve Türkiye'ye bağlanmak istemiyorlar."

"CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN, FUAT OKTAY VE SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA HEP YANIMIZDA OLDU"



Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC'de pandemi döneminde hastanelerin yetersiz kaldığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Acil Durum Hastanesi yapılması konusunda yardım istedikten 2 ay sonra yapımını bitirdiklerini söyledi. Yapılan Acil Durum Hastanesi sayesinde hiç bir aksama yaşamadıklarını belirten Tatar, "Hayat tekrar başladı. Aşı, maske, mesafe gibi şeylere herkes alıştı, öğrendi. Bana göre sağlık sistemimiz bu işi çok iyi yönetti. Ama şunu da belirteyim her zaman her noktada hem Cumhurbaşkanımız hem Fuat Oktay hem de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hep yanımızda oldu. Aşının büyük bir kısmını Türkiye Cumhuriyeti'nden aldık. Hamdolsun Türkiye Cumhuriyeti bizim aşı eksikliğimizi gidermiştir. Türkiye'nin son yıllarda sağlık sisteminde yaptığı şehir hastaneleri, doktorlar, sağlık çalışanları gibi her türlü yatırımın bu pandemi döneminde ne kadar yerinde ve kıymetli olduğu ortaya çıktı. Kıbrıs'ta pandemi döneminde hastanelerimiz yetersiz gelince proje geliştirmeyi denedik fakat işler yavaş ilerliyordu. Sayın Cumhurbaşkanımızdan İstanbul'da 2 ay gibi bir sürede yaptıkları acil durum hastanelerinden bize de yapmalarını istedim. Yaptılar. 2 ayda hastaneyi bitirdiler. Şuan Lefkoşa'da acil durum hastanemiz 100 kapasitesiyle hizmet veriyor. 100 kapasiteli acil durum hastanemiz pandemi döneminde büyük ölçüde pozitif vakaların tedavisinde etken rol oynadı. Genel hastanelerimiz de işlerinde aksama olmadan diğer hastalara bakabildi" diye konuştu.

"KÜLLİYE BİZİM İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR PROJEDİR"

Düzenlenen basın toplantısında KKTC'ye yapılacak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi hakkında da konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Bizim için çok büyük bir projedir. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından değerlendirildi ve bir kıymet ortaya çıkacaktır. Bizim Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi dediğim bina ve bir meclis binası ile KKTC'nin bir devlet olduğunu gösterecektir. Ve o devlete yakışır bir şekilde yapılacak bu yatırımlar devlet var olduğu sürece orada olacaktır. Ama aynı zamanda 450 dönümlük arazinin 50 dönümü binalara ayrılırken 400 dönümü park yapılacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle 'Millet Parkı' olarak değerlendirilecektir. Projenin bu şekilde hayata geçmesini diliyorum ve temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.