İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Afetlerde toplam masraf 6.5 milyar TL’yi geçti

Adana'da, iş insanları tarafından bağışlanan 17 milyon TL değerindeki 106 otomobil ile 14 motosikletin emniyet müdürlüğüne teslimi için müdürlük bahçesinde tören düzenlendi. Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vali Süleyman Elban, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Milletvekilleri Abdullah Doğru, Ahmet Zembilci, Tamer Dağlı, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Ticaret Odası Meclis Başkanı İsmail Acı, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, Adana Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Bekir Sütcü, kent protokolü, iş insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Törende konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bağışları nedeniyle hayırsever iş insanlarına teşekkür etti. Aziz Türk milletinin iyi günde de kötü günde de sorumluluklarını yerine getiren bir millet olduğuna dikkat çeken Bakan Soylu, Elazığ depremi, koronavirüs pandemisi, Karadeniz Bölgesi'ndeki sel felaketleri ve Akdeniz Bölgesi'ndeki yangın felaketlerinde bunun önemli örneklerinin yaşandığını kaydetti. Bu zorluklara rağmen Türkiye'nin 212 milyar doları aşan dış ticaret hacmine ulaştığını anlatan Bakan Soylu, Libya, Karabağ gibi sınırların ötesindeki meselelere karşı da bu süreçte sessiz kalmadıklarını aktardı.

AFETLERDE TOPLAM MASRAF 6,5 MİLYARI GEÇTİ

Doğal afetler döneminde Başkan Erdoğan'ın bir çağrısıyla 966 milyon TL yardım toplandığını dile getiren Bakan Soylu, "Çünkü Türkiye'nin birçok yerinden insanlar yardım gönderdi, destek oldular. Devletimiz, hükümetimiz, elinden gelen her şeyi yaptı ve sadece evi yanan, evini su basan, iş yerini, sanayi sitesini su basan, sel götürenlere değil, aynı zamanda her birini kucaklayan bir anlayış ortaya koyduk. Kuveyt'in de göndereceği 5 milyon dolar var, onunla beraber 1 milyarın, 1 katrilyonun üzerine çıkan bir yardım kampanyasıyla inşallah hem devletimiz milletimizin yaralarını hem de vatandaşlarımız milletimizin yaralarını sarma konusunda el birliğiyle bir hareketlilik ortaya koyuyor. Şu ana kadar toplam masraf 6,5 milyarı, yani katrilyonu aştı. Onun için birbirimize her zaman ihtiyaç duyduğumuz, birbirimizi her zaman gözettiğimiz bir anlayışı yaşıyoruz" dedi.