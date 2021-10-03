Piyasa değeri 30 milyon lira! Lice’de narko terör operasyonunda 1,5 ton uyuşturucu ele geçirildi

Lice İlçesine bağlı Güldiken ile Yorulmaz Köyleri kırsalındaki ormanlık alanda terör örgütü PKK'ya ait yüklü miktarda uyuşturucu madde olduğuna dair alınan istihbari bilgiler üzerine güvenlik güçleri harekete geçti. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Lice Jandarma Komando Alayındaki komandolar ile Jandarma Özel Harekât Tabur Komutanlığına bağlı seçkin birlikler bölgeye indirildi. Havadan helikopter ve insansız hava araçlarının da destek verdiği geniş çaplı operasyonda özel eğitimli jandarma köpekleri de operasyona katıldı. Teröristlerin olası mayınlı ve bombalı saldırılarına karşı da geniş güvenlik önlemleri altında bölgeyi çembere alan birlikler, sık ormanlık alanda teröristlerce jelikan bidonlar içinde araziye gizlenmiş vaziyette 1,5 ton esrar ve Skunk maddesi ele geçirildi.



Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 30 milyon lira olduğu öğrenilirken, terörizmin finansmanına önemli bir darbe daha vurulmuş oldu. Bölgede operasyonların devam ettiği öğrenildi.