‘Bu mucize bana Mecit ağabeyimin hediyesi’

23 yaşındaki Necmettin Korkutan, atv'deki "Kim Milyoner Olmak İster
" yarışmasında bir mucizenin adı oldu. Geçen yıl koronavirüs nedeniyle kaybettiği kanser hastası ağabeyi Mecit
ile olan anısı sayesinde 100 bin liralık soruya doğru yanıtı veren Necmettin, "Ağabeyim sanki kulağıma eğilip, 'Korkma, güven bana' diyerek fısıldadi doğru cevabı" dedi. Necmettin, Kilis
'in Musabeyli
ilçesine bağlı Boğazkerim Köyü'nde Naciye- Mehmet çiftinin 16 çocuğundan 12'ncisi olarak dünyaya geldi. Kardeşlerden bazıları serbest meslek sahibi. Ancak içlerinde rehabilitasyon ve radyoloji, polis, öğretmen ve hukuk fakültesinde okuyanlar da var. Ailesinin çiftçilikle uğraştığını belirten Necmettin, zeytin, üzüm başta olmak üzere bahçe meyveleri ve sebzeleri yetiştirip, ürünleri yol kenarında sattıklarını söylerek, "Günlük bazen 40 lira kazanıyorum, bazen daha fazla" dedi.
'İLKOKULDAN BERİ HAYALİMDİ'
Yarışmayı ilkokuldan beri ailesiyle izlediğini söyleyen Necmettin, "Bir gün buraya katılabilecek miyim acaba diyordum Mecit ağabeyime. Hayaldi, gerçek oldu" diye konuştu. Necmettin için yarışmanın dönüm noktası 50 bin lira değerindeki 7'nci soru oldu. "1986-87 sezonunda Ankaragücü
'nün Beşiktaş
'ı 1-0 yendiği maçta hangi olayın Türkiye
'deki nadir örneklerinden biri gerçekleştirmiştir?" sorusuna "Top hakeme çarparak gol olmuştur" yanıtını veren Necmettin'in anlattıkları, izleyenleri ekran başına kilitledi.
Soruyu duyunca geçen yıl koronavirüsten ölen kanser hastası ağabeyi Mecit'in sanki yanına geldiğini ifade eden Necmettin, "Koyu Beşiktaşlıydı. 7 yıl önce sohbet ederken bana unutamadığı bu maçtan bahsetmişti. Soruyu görünce çok duygulandım. Ağabeyim Mecit o an 'Korkma, güven bana, rahat ol, hatırla' diyerek, sanki doğru yanıtı kulağıma fısıldadı. Bu bana ağabeyimin bir hediyesiydi."