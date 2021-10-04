Dev zirve için geri sayım

İSLAM İşbirliği Gençlik Forumu
(ICYF) ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ajansı (KOBİA) tarafından organize edilen "Azerbaycan Yatırım ve Kültür Zirvesi", 27-29 Ekim'de Bakü
'de düzenlenecek. Geniş bir ekosisteme ev sahipliği yapacak zirvede bir dizi fuar, panel, kültürel etkinlik ve network çalışmaları hayata geçirilecek. Türkiye ve Azerbaycan'ın destekleriyle bakanlar, hükümet yetkilileri, uluslararası örgütlerin temsilcileri start-up'lar, uluslararası yatırımcılar ve gençlik temsilcilerinin bir araya geleceği zirvede, İslam İşbirliği Teşkilatı
üyesi ülkelerdeki genç girişimcilerin güçlendirilmesi, bilgi ve beceri düzeylerinin artırılması hedefleniyor. Zirve, 12. yüzyılın en büyük şair ve düşünürlerinden Nizami Gencevi
'ye adandı. ICYF Başkanı Taha Ayhan
, "Oluşturacağımız bu yeni platformla birlikte küresel pazarda Müslüman genç start-up'ların görünürlüğünün artacağına inanıyorum" dedi. KOBİA Başkanı Orhan Mammadov
ise "Karabağ
ve diğer Azerbaycan şehirlerinin ekonomik olarak güçlendirilmesine yönelik iş birliği belirlemeyi hedefliyoruz" diye konuştu. SABAH