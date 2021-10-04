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Giriş Tarihi: 4.10.2021

Hareket gösterme bahanesiyle taciz

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Hareket gösterme bahanesiyle taciz
İSTANBUL Fatih'te 8 yaşındaki üç kız çocuğu, tekvando kursunda 50 yaşındaki eğitmenleri Emin D.'nin hareket gösterme bahanesiyle 3 yıldır kendilerini taciz ettiğini öne sürdü. Aileler soluğu karakolda aldı, minik sporcular pedagog eşliğinde yaşadığı dehşeti bir bir anlattı. Atikali mahallesindeki tekvando kursunda yaşadıklarını aktaran miniklerden S.B., "Tekme çalışması yaparken kurbağa hareketi bahanesiyle beni ve 5 kızı daha taciz ediyordu. Kızlar soyunma odasında üzerini değiştiriyordu. Onu şortla ve üstü çıplakken gördüm. 4 yıldır kursa geliyorum, 3 yıldır bu şekilde taciz ediliyorum" dedi. Çocukların ifadeleri sonrasında gözaltına alınan Emin D. ise polis merkezindeki ifadesinde "Susma hakkımı kullanıyorum" şeklinde konuştu. -
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Hareket gösterme bahanesiyle taciz
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