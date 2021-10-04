Hareket gösterme bahanesiyle taciz

İSTANBUL Fatih
'te 8 yaşındaki üç kız çocuğu, tekvando kursunda 50 yaşındaki eğitmenleri Emin D.'nin hareket gösterme bahanesiyle 3 yıldır kendilerini taciz ettiğini öne sürdü. Aileler soluğu karakolda aldı, minik sporcular pedagog eşliğinde yaşadığı dehşeti bir bir anlattı. Atikali
mahallesindeki tekvando kursunda yaşadıklarını aktaran miniklerden S.B., "Tekme çalışması yaparken kurbağa hareketi bahanesiyle beni ve 5 kızı daha taciz ediyordu. Kızlar soyunma odasında üzerini değiştiriyordu. Onu şortla ve üstü çıplakken gördüm. 4 yıldır kursa geliyorum, 3 yıldır bu şekilde taciz ediliyorum" dedi. Çocukların ifadeleri sonrasında gözaltına alınan Emin D. ise polis merkezindeki ifadesinde "Susma hakkımı kullanıyorum" şeklinde konuştu. -