Minik savaşçının büyük zaferi

Sakarya
'da Hamza Arslan'ın 45 günlükken morarma nedeniyle gittiği hastanede kalp damarlarının ters olduğu tespit edildi. 3 aylıkken doktorların gerekli müdahale yapılmazsa öleceğini söylediği Arslan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne sevk edildi. Prof. Dr. Can Vuran
ve ekibi tarafından ameliyat edilen bebek, Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Taliha Öner
'in yürüttüğü uzun tedavi sürecinin sonunda yaşama tutundu. Ameliyatın ardından yaklaşık 50 gün boyunca yoğun bakımda tedavi edilen Hamza bebek, bu sürede kalp ve akciğerlerin görevini üstlenen ECMO makinesine bağlandı. Zorlu süreçte Hamza bebeğin kalbi 120 dakika durdu. Prof. Dr. Vuran, "Taburcu aşamasındayız şu anda ve onu sıhhatine kavuşturarak ailesine verdiğimiz için de çok mutluyuz." ifadeleriyle başladı. Hamza bebeğin annesi Rabia Arslan
da "Allah razı olsun hocalarımızdan " diye konuştu.