Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Minik savaşçının büyük zaferi
Giriş Tarihi: 4.10.2021

Minik savaşçının büyük zaferi

Minik savaşçının büyük zaferi
Sakarya'da Hamza Arslan'ın 45 günlükken morarma nedeniyle gittiği hastanede kalp damarlarının ters olduğu tespit edildi. 3 aylıkken doktorların gerekli müdahale yapılmazsa öleceğini söylediği Arslan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Prof. Dr. Can Vuran ve ekibi tarafından ameliyat edilen bebek, Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Taliha Öner'in yürüttüğü uzun tedavi sürecinin sonunda yaşama tutundu. Ameliyatın ardından yaklaşık 50 gün boyunca yoğun bakımda tedavi edilen Hamza bebek, bu sürede kalp ve akciğerlerin görevini üstlenen ECMO makinesine bağlandı. Zorlu süreçte Hamza bebeğin kalbi 120 dakika durdu. Prof. Dr. Vuran, "Taburcu aşamasındayız şu anda ve onu sıhhatine kavuşturarak ailesine verdiğimiz için de çok mutluyuz." ifadeleriyle başladı. Hamza bebeğin annesi Rabia Arslan da "Allah razı olsun hocalarımızdan " diye konuştu.
ARKADAŞINA GÖNDER
Minik savaşçının büyük zaferi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA