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Giriş Tarihi: 5.10.2021 12:08

Alacağını isteyince öldürüldü

NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
Alacağını isteyince öldürüldü

Batman’da borç verdiği kişiden alacağını isteyince yaşanılan kavgada başına demir çubuk vurulan 44 yaşındaki Abdullah Çam, yaşamını yitirdi.

Batman Küçük Sanayi Sitesi A Blok'ta dün saat 21.00 sıralarında Abdullah Çam, borç verdiği E.S'den parasını almak isterken gerginlik yaşandı. Gerginliği fark eden çevrede bulunan esnaflar, araya girerek tarafları ayırdı. İşyerine giden E.S., yanına aldığı demir çubukla Çam'ın başına vurdu. Çam, bir anda kanlar içinde kalarak yere yığıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Çam'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirlendi. Çam'ın cansız bedeni Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde otopsi işlemlerinin ardından Kocalar künde gözyaşları arasında defnedildi.

Polis, olay sonrası kaçan E.S.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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Alacağını isteyince öldürüldü
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