Batman’da 8 şehit unutulmadı!

Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında 4 Ekim 2018 tarihinde zırhlı askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 8 asker şehit düştü, bir asker yaralandı. aradan gecen 3 yılın ardından acısı dinmeyen şehitler için Gercüş İlçe Jandarma Komutanlığı'nda anma töreni düzenlendi.

Anma törenine; Batman Valisi Hulusi Şahin, Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hakan Başkaya, Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, Şehit Uzman Çavuş Okan Dinçer'in, Şehit Uzman Çavuş Ali Hekim'in, Şehit Uzman Çavuş Yahya Şen'in ve Şehit Uzman Çavuş Süleyman Aydın'ın aileleri, silah arkadaşları, Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği, Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı Batman Şubesi temsilcileri ile gaziler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan anma töreninde, şehitlerin ruhuna Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

ŞEHİT 8 ASKER ANISINA ÇEŞME

Törenden sonra şehit 8 asker anısına yapılan çeşme ziyaret edildi. İlçe jandarma komutanlığı bahçesinde şehitler adına oluşturulan ormanlık alanda fidan dikimi gerçekleştirildi. Vali Şahin, 8 askerin şehadetinin yıldönümü vesilesiyle düzenlenen anma törenine katılmak üzere Batman'a gelen şehit ailelerini ağırladı. Valilik makamında şehit yakınlarını ağırlayan Vali Şahin, ziyaretlerinden büyük bir onur duyduğu belirterek, kendilerine teşekkür etti.