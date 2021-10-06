Doğu’ya kar erken geldi

Doğu Anadolu Bölgesinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Geçtiğimiz yıl ölçüm yapıldığı tarihten itibaren en sıcak kış ayını yaşayan Doğu Anadolu Bölgesi bu yıl kışa erken merhaba dedi. Havaların yaklaşık 1 aydır soğumaya başlamasıyla birlikte termometreler gece saatlerinde sıfır derecenin de altına indi. Yer yer yağan kar yağışları için ise Karayolları ekipleri çalışmalara başladı.

Dünyanın en önemli kayak merkezleri arasında gösterilen Palandöken'de de kar yağışı etkisini artırdı. Beyaza bürünen dağda ise hummalı kış turizmi hazırlığı tamamlandı. Yoğun karların başlayacağı bu günlerde otellerde misafirlerini ağırlşamak için gün sayarken, otel yetkilileri ön rezervasyonlardan memnun olduklarını söyledi. 7 Aralıkta sezon açılışı yapacak olan Palandöken'de otlayan koyunlarda kar yağışı almayan bölgelere götürüldü. Erzurum'un Tortum ilçesinde ise kar yağışı etkisini artırdı. Karayolları ekipleri sezonun ilk karla mücadelesini böylelikle yapmış oldu.

Kars'ın Selim ilçesini Ardahan'ın Göle ilçesine bağlayan Kızılgedik Geçidi'nde etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açtı.İl merkezinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerle karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüştü. Selim ilçesine bağlı Bozkuş köyü sınırlarındaki yüksek rakımlı Kızılgedik Geçidi'nde etkili olan kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler de zor anlar yaşadı.mGöle ilçesine ulaşımın sağlandığı bölgeye ihbar üzerine Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması başlatan ekipler, yolda kalan bir kamyonu da çekerek kurtardı. Türkiye'nin en soğuk illerinden sınır kenti Ardahan'dan da şehir merkezi mevsimin ilk karını yaşadı. Güne karla uyanan Ardahanlılar, gelen erken kar için şaşırdı. Soba ve kaloriferlerin yakılmaya başlandığı Ardahan'da, kışlık giyecekler de gardıroptaki yerlerini almaya başladı.