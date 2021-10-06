Kamyonun çarptığı minik Merve feci şekilde can verdi

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Dörtbölük köyü Şangirik mezrasında meydana gelen kazada mezraya elektrik direği taşıyan kamyon, yükünü boşalttıktan sonra dönüş yoluna girdi. İsmi öğrenilemeyen kamyon sürücüsü, yol kenarında bulunan küçük Merve'yi fark edemeyerek feci olayın yaşanmasına neden oldu.

Kamyonun arka tekerlekleri altında kalan minik Merve, kaza yerinde feci şekilde can verdi. Çevrede bulunan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minik Merve'nin cansız bedeni otopsi yapmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi. Kazanın şokunu yaşayan kamyon sürücüsü ise olay yerinden kaçarak komşu köye sığındıktan sonra güvenlik güçlerine teslim oldu. Kazada feci şekilde can veren Merve, yakınları ve mezra sakinlerin gözyaşları arasında Şangirik mezrasında toprağa verildi.