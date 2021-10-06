Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kamyonun çarptığı minik Merve feci şekilde can verdi
Giriş Tarihi: 6.10.2021 10:41

Kamyonun çarptığı minik Merve feci şekilde can verdi

NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
Kamyonun çarptığı minik Merve feci şekilde can verdi

Batman’ın Sason ilçesinde elektrik direği taşıyan kamyonun altında kalan 4 yaşındaki Merve Çelik, feci şekilde can verdi. Kazaya karışan kamyon şoförü olay yerinden kaçtıktan sonra güvenlik güçlerine teslim oldu.

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Dörtbölük köyü Şangirik mezrasında meydana gelen kazada mezraya elektrik direği taşıyan kamyon, yükünü boşalttıktan sonra dönüş yoluna girdi. İsmi öğrenilemeyen kamyon sürücüsü, yol kenarında bulunan küçük Merve'yi fark edemeyerek feci olayın yaşanmasına neden oldu.

Kamyonun arka tekerlekleri altında kalan minik Merve, kaza yerinde feci şekilde can verdi. Çevrede bulunan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minik Merve'nin cansız bedeni otopsi yapmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi. Kazanın şokunu yaşayan kamyon sürücüsü ise olay yerinden kaçarak komşu köye sığındıktan sonra güvenlik güçlerine teslim oldu. Kazada feci şekilde can veren Merve, yakınları ve mezra sakinlerin gözyaşları arasında Şangirik mezrasında toprağa verildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kamyonun çarptığı minik Merve feci şekilde can verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA